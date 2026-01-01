Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Aus eigenen Reihen

SAT.1Staffel 8Folge 1293
Aus eigenen Reihen

Aus eigenen ReihenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1293: Aus eigenen Reihen

44 Min.Ab 12

Am Telefon muss Lisa mit anhören, wie ihre Freundin Maya erschossen wird. Noch in derselben Nacht gibt es einen Mordanschlag auf eine weitere Freundin von Maya, verübt mit der gleichen Mordwaffe. Ist ein Geheimnis aus der Vergangenheit der drei Frauen Grund für die tödlichen Ereignisse? Steckt vielleicht Catharina dahinter, weil sie sich an den drei Frauen dafür rächen will, dass sie ihren Ehemann Björn nach einem Autounfall haben verbluten lassen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen