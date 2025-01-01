Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 8Folge 1311
44 Min.Ab 12

Der 55-jährige Christoph Renzen wird mit schweren Verbrennungen aus einem Flammenmeer gerettet. Das Haus, in dem er mit seiner Frau Angela und deren Söhnen wohnte, brennt bis auf die Grundmauern ab. Fest steht: Es war Brandstiftung! Steckt sein Stiefsohn Stefan, der größte Konkurrent im Kampf um die Liebe von Angela, dahinter? Oder hat sich seine "alte" Familie, die er für Angela verlassen hat, gerächt?

SAT.1
