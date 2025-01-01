Richterin Barbara Salesch
Folge 1311: Die Ex-Familie
44 Min.Ab 12
Der 55-jährige Christoph Renzen wird mit schweren Verbrennungen aus einem Flammenmeer gerettet. Das Haus, in dem er mit seiner Frau Angela und deren Söhnen wohnte, brennt bis auf die Grundmauern ab. Fest steht: Es war Brandstiftung! Steckt sein Stiefsohn Stefan, der größte Konkurrent im Kampf um die Liebe von Angela, dahinter? Oder hat sich seine "alte" Familie, die er für Angela verlassen hat, gerächt?
