SAT.1Staffel 8Folge 1322
Folge 1322: Wurmkur

44 Min.Ab 12

Kerstin kommt in einem lebensbedrohlichen Zustand ins Krankenhaus - fast immer tödlich wirkende Tropen-Würmer haben ihren Körper befallen, wichtige Organe bereits angegriffen. Da sie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr in den Tropen gewesen ist, muss sie absichtlich infiziert worden sein. Doch wer trachtet der herzkranken Frau nach dem Leben?

SAT.1
