SAT.1Staffel 8Folge 1383
Folge 1383: Unter Verdacht

44 Min.Ab 12

Frederik wird beschuldigt, mit einem Schlagring äußerst brutal auf Kira Volkmann eingeschlagen zu haben. Die junge Zollbeamtin hatte über einen längeren Zeitraum Steuermarken für eine Zigarettenschmugglerbande gestohlen, wollte nun aber aus den kriminellen Machenschaften aussteigen. Während der Verhandlung tauchen plötzlich Fotos auf, auf denen Staatsanwalt Römer mit der Frau des Angeklagten zu sehen ist, dazu ein offenbar heimlich aufgenommenes Video ...

