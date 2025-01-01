Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Falle

SAT.1Staffel 8Folge 1387
Die Falle

Die FalleJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1387: Die Falle

44 Min.Ab 12

In der Absicht, die verdeckt ermittelnde Kriminalkommissarin Kathrin Becker aus dem Hinterhalt zu erschießen, soll Rudi sie in einen Tunnel gelockt haben. Trotz SEK-Einsatz konnte der Täter die Frau mit mehreren Schüssen verletzen und anschließend unerkannt fliehen. Wollte Rudi Kathrin Becker ausschalten, weil sie kurz davor war, ihm Drogengeschäfte nachweisen zu können?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen