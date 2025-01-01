Richterin Barbara Salesch
Folge 1388: Der Blender
44 Min.Ab 12
Die Prostituierte Patricia soll mit Hilfe einer zweiten Person ihren Freier Richard entführt und in eine Hütte verschleppt haben, um dort sein "bestes Stück" zu strangulieren - er konnte rechtzeitig fliehen. Wollte Patricia ihn erpressen, nachdem sie gemerkt hat, wie reich er ist? Und was hat ihre Schwester Veronika, die eine Lehre im Friseursalon von Richard macht, damit zu tun?
