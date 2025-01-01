Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1399
43 Min.Ab 12

Im Blaumann und mit einer Furcht erregenden Gummimaske soll Tony den Sexshop überfallen haben, in dem seine Ex-Freundin Shirin seit Jahren arbeitet. Wollte sich der Langzeitarbeitslose an ihr rächen, weil sie ihn vor die Tür gesetzt und ausstehende Schulden eingefordert hat? Oder hatte er fälschlicherweise gehofft, dass Shirin ihn wegen des Überfalls nicht anzeigen würde?

SAT.1
