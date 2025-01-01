Richterin Barbara Salesch
Folge 1404: Buch der Schatten
44 Min.Ab 12
Beatrice wird beschuldigt, Julia in einem Ritual mit einem Dolchstoß ins Herz getötet zu haben, um nach der satanischen Bibel "Buch der Schatten" eine weitere okkulte Stufe zu erreichen. Obwohl selbst ihr Bruder Sören sie für schuldig hält, bestreitet Beatrice vehement, den Mord begangen zu haben. Ist sie tatsächlich unschuldig und Julia ist das Opfer ihres Freundes Christopher?
