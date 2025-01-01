Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Plattenvertrag

SAT.1Staffel 8Folge 1409
Der Plattenvertrag

Der PlattenvertragJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1409: Der Plattenvertrag

44 Min.Ab 12

Nach einem Auftritt soll der Gitarrist Ben seinem Bandkollegen Tom mit einem Gitarrenverstärker die Hand zertrümmert haben. Die hatten zusammen die fünfköpfige Band "Planetensturm" gegründet, die am Tatabend einen lukrativen Plattenvertrag unterzeichnen sollte. Wollte Ben verhindern, dass Tom unterschreibt, um so seinen Platz in der Band zu bekommen? Die Plattenfirma wollte nur vier der Jungs unter Vertrag nehmen und hat Ben aus der Band geworfen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen