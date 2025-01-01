Richterin Barbara Salesch
Folge 1409: Der Plattenvertrag
44 Min.Ab 12
Nach einem Auftritt soll der Gitarrist Ben seinem Bandkollegen Tom mit einem Gitarrenverstärker die Hand zertrümmert haben. Die hatten zusammen die fünfköpfige Band "Planetensturm" gegründet, die am Tatabend einen lukrativen Plattenvertrag unterzeichnen sollte. Wollte Ben verhindern, dass Tom unterschreibt, um so seinen Platz in der Band zu bekommen? Die Plattenfirma wollte nur vier der Jungs unter Vertrag nehmen und hat Ben aus der Band geworfen ...
