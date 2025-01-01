Richterin Barbara Salesch
Folge 1423: Das Boot
44 Min.Ab 12
Bei einem Bootsausflug soll Jessica ihren Mann Felix mit Schlafmittel betäubt, danach ausgezogen und am Ruderboot festgebunden haben. Stundenlang war der Hilflose der brennenden Sonne ausgeliefert. Hat Jessica die Tat begangen, weil ihr anonym ein Telefonmitschnitt zugespielt wurde, auf dem Felix einer Nachbarin eindeutige Avancen macht? Oder steckt Nachbarin Tanja selbst dahinter?
