SAT.1Staffel 8Folge 1438
43 Min.Ab 12

Ricardo wird beschuldigt, die Eltern seiner Freundin Isabella im Keller eingesperrt zu haben, damit er ein ungestörtes Campingwochenende mit der 16-Jährigen verbringen konnte. In ihrer "Gefangenschaft" erlitt Mutter Milena einen Blinddarmdurchbruch und konnte gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem die jüngste Tochter Lisa die Eltern endlich befreit hatte ...

SAT.1
