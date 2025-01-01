Richterin Barbara Salesch
Folge 1443: Der Schließer
44 Min.Ab 12
Nur knapp entgeht der JVA-Beamte Erich dem Tod, als er beim Joggen durch einen Schuss in den Bauch lebensgefährlich verletzt wird. Wollte Verena sich an ihm rächen, weil er ihren Ehemann Markus im Gefängnis quält? Immerhin behauptet Markus, dass er noch ein Jahr länger absitzen muss, weil Erich ihm Drogen in die Zelle geschmuggelt hat.
