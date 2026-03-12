Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Sydney-Bootstrip, Alis Geburtstag und jede Menge Schafe

Kabel EinsStaffel 4Folge 3vom 12.03.2026
Sydney-Bootstrip, Alis Geburtstag und jede Menge Schafe

Sydney-Bootstrip, Alis Geburtstag und jede Menge SchafeJetzt kostenlos streamen

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Folge 3: Sydney-Bootstrip, Alis Geburtstag und jede Menge Schafe

89 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

In Sydney feiern die Köche Alis Geburtstag - doch Entspannung ist nur von kurzer Dauer. Beim Kajakfahren im Hafen steigen Nervosität und Adrenalin, denn die Angst vor Haien ist allgegenwärtig. Kulinarisch geht es weiter mit authentischer Hongkong-Küche gemeinsam mit Food-Influencer Big Sam. Anschließend lernen sie auf einer abgelegenen Schaffarm den harten Alltag australischer Farmer kennen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Kabel Eins
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Alle 4 Staffeln und Folgen