Ein Mörder-Stuntflug, Tauchen mit dem weißen Hai und ein Trip ins OutbackJetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 5: Ein Mörder-Stuntflug, Tauchen mit dem weißen Hai und ein Trip ins Outback
89 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Ein spektakulärer Loopingflug über South Australia endet abrupt, als plötzlich der Motor ausfällt. Der Schock sitzt tief. Danach helfen die Köche einer Familie bei der Muschel- und Austernernte. Doch das nächste Abenteuer lässt nicht lange auf sich warten: eine Begegnung mit weißen Haien. Ihren Abschluss findet die Reise im überwältigenden Outback Südaustraliens.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick