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Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Ein Mörder-Stuntflug, Tauchen mit dem weißen Hai und ein Trip ins Outback

Kabel EinsStaffel 4Folge 5vom 26.03.2026
Ein Mörder-Stuntflug, Tauchen mit dem weißen Hai und ein Trip ins Outback

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Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Folge 5: Ein Mörder-Stuntflug, Tauchen mit dem weißen Hai und ein Trip ins Outback

89 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Ein spektakulärer Loopingflug über South Australia endet abrupt, als plötzlich der Motor ausfällt. Der Schock sitzt tief. Danach helfen die Köche einer Familie bei der Muschel- und Austernernte. Doch das nächste Abenteuer lässt nicht lange auf sich warten: eine Begegnung mit weißen Haien. Ihren Abschluss findet die Reise im überwältigenden Outback Südaustraliens.

Weitere Folgen in Staffel 4

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