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Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Rote Erde, Regenwald und Great Barrier Reef: Der Roadtrip Australien beginnt

Kabel EinsStaffel 4Folge 1vom 26.02.2026
Rote Erde, Regenwald und Great Barrier Reef: Der Roadtrip Australien beginnt

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Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Folge 1: Rote Erde, Regenwald und Great Barrier Reef: Der Roadtrip Australien beginnt

90 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Der Roadtrip beginnt im uralten Daintree Rainforest in Queensland. Tief im Regenwald verbringen die Köche eine geheimnisvolle Nacht, begleitet von exotischen Geräuschen und seltenen Tieren wie dem Kasuar. Begrüßt von den First Nations tauchen sie in eine jahrtausendealte Esskultur ein. Anschließend unterstützen sie Meeresbiologen am Great Barrier Reef und helfen aktiv bei der Wiederansiedlung bedrohter Korallen.

Weitere Folgen in Staffel 4

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