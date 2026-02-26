Rote Erde, Regenwald und Great Barrier Reef: Der Roadtrip Australien beginntJetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 1: Rote Erde, Regenwald und Great Barrier Reef: Der Roadtrip Australien beginnt
90 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Der Roadtrip beginnt im uralten Daintree Rainforest in Queensland. Tief im Regenwald verbringen die Köche eine geheimnisvolle Nacht, begleitet von exotischen Geräuschen und seltenen Tieren wie dem Kasuar. Begrüßt von den First Nations tauchen sie in eine jahrtausendealte Esskultur ein. Anschließend unterstützen sie Meeresbiologen am Great Barrier Reef und helfen aktiv bei der Wiederansiedlung bedrohter Korallen.
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