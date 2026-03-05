Schnorcheln mit Walen, Camper-Panne und Surf-ErlebnisJetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 2: Schnorcheln mit Walen, Camper-Panne und Surf-Erlebnis
90 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
Das Abenteuer nimmt Fahrt auf: Nahe Cairns schwingen sich die Köche auf eine der höchsten Regenwald-Schaukeln der Welt. An der Sunshine Coast hoffen sie auf ein unvergessliches Erlebnis - das Schwimmen mit Walen. In Brisbane genießen sie Fleisch aus dem größten BBQ-Smoker der Welt. Doch eine Panne mit dem riesigen Camper bringt den Trip ins Wanken. Kaum gelöst, wartet die nächste Herausforderung: Surfen lernen am Strand.
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