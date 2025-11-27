Mission Rotlicht: Frank und Alex beim Menstrip auf der ReeperbahnJetzt kostenlos streamen
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Folge 2: Mission Rotlicht: Frank und Alex beim Menstrip auf der Reeperbahn
48 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Frank Rosin als Dry-Aged-Stripper und Alexander Kumptner als Muskelmaschine: Auf der Hamburger Reeperbahn tauchen die beiden Starköche tief ins Rotlichtmilieu ein. Werden sie beim Männerstrip die Hüllen fallen lassen und der Damenwelt ordentlich einheizen?
