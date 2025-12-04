Rosin & Kumptners Zeitreise ins MittelalterJetzt kostenlos streamen
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Folge 3: Rosin & Kumptners Zeitreise ins Mittelalter
45 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Alexander Kumptner und Frank Rosin begeben sich auf eine abenteuerliche Zeitreise ins Mittelalter. Als König und Hofnarr verkleidet, erleben sie hautnah die Herausforderungen dieser Epoche: vom Kochen ohne Strom bis zum Baden im kalten Fluss. Der Höhepunkt: Alex in einer eisernen Ritterrüstung!
