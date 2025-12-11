Mission Kirmes: Mitarbeiten und Einblicke hinter die Kulissen am Hamburger DomJetzt kostenlos streamen
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Folge 6: Mission Kirmes: Mitarbeiten und Einblicke hinter die Kulissen am Hamburger Dom
41 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Auf dem Hamburger Dom sind die Sterneköche diesmal zu Gast bei einer originalen Schaustellerfamilie. Sie helfen, Zuckerwatte herzustellen und dürfen in der Geisterbahn Gäste mit ihren gruseligen Masken erschrecken. Die größte Prüfung: Wer traut sich auf den 80 Meter hohen Nordic-Tower?
