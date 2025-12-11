Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!

Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 11.12.2025
51 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Alexander Kumptner hat sich etwas Besonderes ausgedacht für Frank und die "Mission mittendrin": Nach einem Besuch beim Barbier geht es stilecht gekleidet mit einem BMW-Cabrio auf eine echte türkische Hochzeit mit rund 500 Gästen! Am Ende landen die Köche sogar auf der Tanzfläche.

Kabel Eins
