Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob

Episode 1

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 06.01.2022
Episode 1

Episode 1Jetzt kostenlos streamen

Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob

Folge 1: Episode 1

98 Min.Folge vom 06.01.2022Ab 6

Heute müssen die Teilnehmer:innen zuerst die Grundsätze eines funktionierenden Küchenteams lernen: Pünktlichkeit, Teamwork und Respekt sind bisher nicht für jede:n eine Selbstverständlichkeit und sorgen deshalb auch gleich für einige Reibereien. Unterstützung bekommt Frank Rosin in der Bewertung der ersten Challenge von Star-Koch Alexander Kumptner. Wer wird das beste Wiener Schnitzel braten und das Praktikum beim Gastjuror in Wien gewinnen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob
Kabel Eins
Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob

Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob

Alle 1 Staffeln und Folgen