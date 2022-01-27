Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob

Episode 4

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 27.01.2022
Folge 4: Episode 4

97 Min.Folge vom 27.01.2022Ab 6

Heute werden Frank Rosins Helden bei ihren Aufgaben in die Welt des Caterings eingeführt - hier kommt es auf Schnelligkeit, Präzision und die Präsentation der Gerichte an. Unterstützung erhält der Sternekoch dabei von Georg Broich, dem Besitzer eines der größten Cateringunternehmen in Deutschland. Für die Sieger:in geht es in die VIP-Lounge des Fußballstadions von Borussia Mönchengladbach, wo das Catering für ein Bundesliga Spiel vorbereitet wird.

