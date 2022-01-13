Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 13.01.2022
Folge 2: Episode 2

100 Min.Folge vom 13.01.2022Ab 6

In seinem zweimonatigen Gastro-Bootcamp will Frank Rosin herausfinden, wer von seinen Helden geeignet ist, um eine Ausbildung in der Spitzengastronomie anzutreten. Dabei will er ihnen erstmal die Basics vermitteln. Bei einem Ausflug auf den Rinderhof sollen sie heute lernen, wo unser Fleisch herkommt und müssen dabei im Stall richtig mit anpacken. Für die Challenge zeigt der Sternekoch, wie man aus Hackfleisch die perfekten Frikadellen macht.

