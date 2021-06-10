Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geht das "STEFFENS" nach drei Generationen pleite?

Kabel EinsStaffel 14Folge 1vom 10.06.2021
86 Min.Folge vom 10.06.2021Ab 12

Das "STEFFENS" in Bad Aibling ist ein echter Familienbetrieb. Was vor über 40 Jahren als Traditions- und Caféhaus startete, ist nun ein Restaurant mit Gerichten aus aller Welt und einer großen Auswahl an exotischen Cocktails. Als Inhaberin Petra das Lokal von ihren Eltern übernimmt, hofft sie, mit ihrem frischen Konzept an alte Erfolge anzuknüpfen. Doch die Gäste lehnen die Neuerungen ab und nun droht der Familie die Schuldenfalle. Kann Frank Rosin Petra vor dem Ruin bewahren?

Kabel Eins
