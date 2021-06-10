Geht das "STEFFENS" nach drei Generationen pleite?Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 1: Geht das "STEFFENS" nach drei Generationen pleite?
86 Min.Folge vom 10.06.2021Ab 12
Das "STEFFENS" in Bad Aibling ist ein echter Familienbetrieb. Was vor über 40 Jahren als Traditions- und Caféhaus startete, ist nun ein Restaurant mit Gerichten aus aller Welt und einer großen Auswahl an exotischen Cocktails. Als Inhaberin Petra das Lokal von ihren Eltern übernimmt, hofft sie, mit ihrem frischen Konzept an alte Erfolge anzuknüpfen. Doch die Gäste lehnen die Neuerungen ab und nun droht der Familie die Schuldenfalle. Kann Frank Rosin Petra vor dem Ruin bewahren?
