Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Im "Bei Tony" fehlt Amore auf dem Teller

Kabel EinsStaffel 14Folge 5vom 26.08.2021
Im "Bei Tony" fehlt Amore auf dem Teller

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 5: Im "Bei Tony" fehlt Amore auf dem Teller

88 Min.Folge vom 26.08.2021Ab 12

Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann hat die 35-jährige Liudmila im September 2020 das Restaurant "Bei Tony" in Osnabrück übernommen. Doch die Quereinsteigerin hat mit über 100 Gerichten auf der Karte überhaupt kein Konzept. Hinzu kommt, dass sie auch nicht wirtschaftlich haushaltet und auch ihre Rolle als Chefin ist ausbaufähig. Kann Frank Rosin der alleinerziehenden Mutter helfen?

