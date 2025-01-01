Das "El Patio" braucht eine Linie und ein ZielJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 3: Das "El Patio" braucht eine Linie und ein Ziel
87 Min.Ab 12
Vor 17 Jahren eröffneten Verena und ihr Lebensgefährte Jorge das "El Patio" in München, um die mexikanische Küche in Deutschland bekannter zu machen. Doch aus dem ersehnten Erfolg ist ein jahrelanger Existenzkampf geworden. Der Schuldenberg wird immer größer und die Kraftreserven der Familie sind nahezu aufgebraucht. Kann Frank Rosin der ehrgeizigen Familie helfen und den Betrieb vor dem Aus bewahren?
