Radikale Veränderungen in "Franks Brutzelbude"
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 6: Radikale Veränderungen in "Franks Brutzelbude"
98 Min.Ab 12
Im niedersächsischen Dannenberg leitet Frank mit seiner Frau Ute den Imbiss "Franks Brutzelbude". Doch es gibt viele Probleme: Die auf der Karte angebotenen Gerichte sind oft nicht vorhanden, die Wartezeiten sind strapaziös und meist schmeckt es den Kunden einfach nicht. Bereits am ersten Tag ist Frank Rosin vom Ausmaß der Herausforderung überwältigt, doch die emotionale Geschichte rund um das sympathische Besitzerpaar rührt das Herz des Sternekochs. Findet er eine Lösung?
