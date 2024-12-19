Neuanfang möglich? Ein Brand vernichtete das "Waldfrieden Hausmannskost"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 1: Neuanfang möglich? Ein Brand vernichtete das "Waldfrieden Hausmannskost"
89 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 6
Nach einem Brand befindet sich das Restaurant "Waldfrieden Hausmannskost" in einem katastrophalen Zustand. Die Betreiber Nicky und Mario sind verzweifelt und hoffen, dass Frank Rosin ihnen helfen kann, das Lokal wieder aufzubauen. Der erfahrene Koch steht vor einer großen Herausforderung, da die Gaststätte komplett renoviert und die Qualität der Speisen verbessert werden muss. Wird es Rosin gelingen, das beschädigte Restaurant zu retten?
