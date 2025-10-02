Neue Pächter, neue Probleme im "Waldcafé Forellenteich" in BraunlageJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 8: Neue Pächter, neue Probleme im "Waldcafé Forellenteich" in Braunlage
86 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 6
Die Gastronomie in Braunlage braucht dringend Hilfe! Im "Waldcafé Forellenteich", einem idyllischen Ausflugslokal im Harz, bleiben die Gäste aus. Jan und Petra, die neuen Betreiber, haben das traditionsreiche Lokal von den Verpächtern übernommen, die es über 30 Jahre lang erfolgreich geführt haben. Nun kämpfen sie mit sinkenden Besucherzahlen und einem schwachen Geschäft.
