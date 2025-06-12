Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Maßlose Überforderung im "Zentgrafs Imbiss"

Kabel EinsStaffel 18Folge 5vom 12.06.2025
Maßlose Überforderung im "Zentgrafs Imbiss"

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 5: Maßlose Überforderung im "Zentgrafs Imbiss"

89 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 6

Schuster bleib bei deinen Leisten! Frank Rosin ist im Rhöntal unterwegs und darf ein weiteres Mal einem Imbissbetreiber auf die Sprünge helfen. Der "Zentgrafs Imbiss" befindet sich eigentlich in einer richtig guten Lage, nämlich im Industriegebiet von Eiterfeld. Das Potenzial: 3.000 Mitarbeiter, die mittags ordentlich Hunger haben. Und dennoch bleiben die Gäste aus ...

