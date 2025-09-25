Raus aus den Millionenschulden im "Gut Obermühle" in KirchensittenbachJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 7: Raus aus den Millionenschulden im "Gut Obermühle" in Kirchensittenbach
88 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 6
1,2 Millionen Euro hat Alexander investiert, um den Traum vom "Gut Obermühle" im Frankenland wahr werden zu lassen: Eine Event-Lokation mit Fischzucht, Campingplätzen, Biergarten, Spielplatz und Restaurant. Bei der Eröffnung soll Frank Rosin helfen. Aber die Probleme sind groß und die Arbeitslast ist riesig.
