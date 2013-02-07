Das "Savanna" in Berlin bekommt einen neuen Namen!Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 6: Das "Savanna" in Berlin bekommt einen neuen Namen!
90 Min.Folge vom 07.02.2013Ab 6
Der gebürtige Sudanese Jonas Gebresselassie (46) eröffnete vor vier Jahren das afrikanische Restaurant "Savanna" mitten im beliebten Berliner Szenekiez Prenzlauer Berg. Eigentlich müsste das Lokal florieren - andere Restaurants in der Straße laufen schließlich auch gut. Doch die Gäste bleiben aus. Jetzt droht dem zweifachen Familienvater der finanzielle Ruin. Jonas' Freunde haben Frank Rosin um Hilfe gerufen. Eine Menge Arbeit wartet auf den Sternekoch ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick