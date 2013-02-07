Zum Inhalt springenBarrierefrei
Puls8 HDStaffel 4Folge 6vom 07.02.2013
90 Min.Folge vom 07.02.2013Ab 6

Der gebürtige Sudanese Jonas Gebresselassie (46) eröffnete vor vier Jahren das afrikanische Restaurant "Savanna" mitten im beliebten Berliner Szenekiez Prenzlauer Berg. Eigentlich müsste das Lokal florieren - andere Restaurants in der Straße laufen schließlich auch gut. Doch die Gäste bleiben aus. Jetzt droht dem zweifachen Familienvater der finanzielle Ruin. Jonas' Freunde haben Frank Rosin um Hilfe gerufen. Eine Menge Arbeit wartet auf den Sternekoch ...

