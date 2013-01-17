Zum Inhalt springenBarrierefrei
Puls8 HDStaffel 4Folge 3vom 17.01.2013
89 Min.Folge vom 17.01.2013Ab 6

Vor elf Jahren erfüllten sich Elke und Wolfgang Beyer einen Traum: Im mecklenburgischen 100-Seelen-Dorf Kukuk bei Schwerin eröffneten sie einen Western Saloon. Eigentlich wollten die beiden das Lokal einmal gemeinsam führen, doch nun droht der finanzielle Ruin. Wolfgang muss weiterhin als Polier auf dem Bau arbeiten, um mit seinem Lohn die finanziellen Löcher zu stopfen. Wolfgang fürchtet, alles zu verlieren - den Laden und seine Frau - und ruft Frank Rosin zur Hilfe.

