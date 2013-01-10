Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die "Hasenheide" in Hoffenheim -"Das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen!"

Kabel Eins
Staffel 4
Folge 2
vom 10.01.2013
Folge 2: Die "Hasenheide" in Hoffenheim -"Das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen!"

94 Min.
Folge vom 10.01.2013
Ab 6

Vor einem Jahr erfüllte sich Monika Koop den Traum vom eigenen Restaurant: Sie übernahm im baden-württembergischen Hoffenheim das gutbürgerliche Ausflugslokal "Hasenheide". Doch Monika ist überfordert: Keine Gäste, Schulden und gesundheitliche Probleme machen der 56-Jährigen zu schaffen. Leider wirft der Laden nicht genug ab, damit sie sich Angestellte leisten kann, die sie entlasten. Das Ergebnis: ein schmuddeliges, ungepflegtes Restaurant und ungenießbares Essen.

