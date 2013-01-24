Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Die "Futterage" in Siegburg - Rosins härteste Entscheidung

Puls8 HDStaffel 4Folge 4vom 24.01.2013
Folge 4: Die "Futterage" in Siegburg - Rosins härteste Entscheidung

90 Min.Folge vom 24.01.2013Ab 6

1977 erfüllten sich Rita und Felix Schubert den Traum von der Selbständigkeit mit ihrem Imbiss, der "Futterage". Zuerst lief das Geschäft gut, doch in den 90ern gingen die Umsätze zurück. Rita versuchte, die Verluste mit einem Partyservice auszugleichen. Als auch das nicht mehr reichte, kam vor fünf Jahren das Catering für Kitas und Schulen dazu. All das stemmen Rita und Felix mit wenigen Angestellten - und schrammen seit drei Jahren immer wieder knapp an der Pleite vorbei.

