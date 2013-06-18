Doppelter Einsatz im "Ratskeller" in Wülfrath und "Alpengasthof" in WeißbachJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 1: Doppelter Einsatz im "Ratskeller" in Wülfrath und "Alpengasthof" in Weißbach
90 Min.Folge vom 18.06.2013Ab 6
Frank Rosin im Sondereinsatz - der Sternekoch ist zu Beginn der neuen Staffel gleich in doppelter Mission unterwegs: Der "Ratskeller" im nordrhein-westfälischen Wülfrath ist vom finanziellen Ruin bedroht. Ein weiterer Hilferuf erreicht Frank Rosin aus Weißbach im Berchtesgadener Land: Im Falle des "Alpengasthofs" muss er nicht nur ein Restaurant, sondern gleich ein ganzes Hotel zu retten versuchen.
