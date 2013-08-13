Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Griechenland-Krise in Norddeutschland: "Nico's Astra Pott" in Pinneberg

Kabel EinsStaffel 5Folge 7vom 13.08.2013
93 Min.Folge vom 13.08.2013Ab 6

Griechenland-Krise in Norddeutschland: Frank Rosin rettet dieses Mal das griechische Restaurant "Nico's Astra Pott" in Pinneberg bei Hamburg. Fehlendes Ambiente, eine unübersichtliche Speisekarte, durchschnittliches Essen und acht weitere griechische Restaurants in der näheren Umgebung treiben den Familienbetrieb in die roten Zahlen. Das größere Problem ist jedoch der beratungsresistente Vater und Koch Vassilos, der sich von Inhaberin und Frau Marina nicht reinreden lässt.

