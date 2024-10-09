Zum Inhalt springenBarrierefrei
Puls8 HDStaffel 5Folge 2vom 09.10.2024
Folge 2: Runde zwei bei der Rettung des "Alpengasthof" in Weißbach

90 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 6

Vor 20 Jahren erfüllten sich Peter (59) und Ute Lohmann (47) gemeinsam einen Familientraum: Ein eigenes Hotel mit angeschlossenem Restaurant im idyllischen Weißbach, in der Nähe von Bad Reichenhall. Doch von Anfang an lief es nicht wirklich rund für die Zugezogenen. Letzte Woche haben Frank Rosin und sein Team die Lage analysiert. Jetzt geht es um die Zukunft des Familienbetriebs!

