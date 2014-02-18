Das "Netz" in Düsseldorf fängt leider keine Gäste einJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 4: Das "Netz" in Düsseldorf fängt leider keine Gäste ein
85 Min.Folge vom 18.02.2014Ab 6
Die Gaststätte "Netz" ist in Düsseldorf Oberbilk eine Lokalgröße! Seit 14 Jahren schmeißt Wirt Jörg Wellnitz die typische Eckkneipe mit rheinischem Charme. Für seine Gäste hat er stets ein offenes Ohr und eine helfende Hand. Doch Geld verdient wird hier nicht: schäbiges Ambiente, trostlose Gestalten am Tresen und Chaos, wo man hinschaut. Kann Frank Rosin das alt eingesessene Lokal retten?
