Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Langweilige Schnitzelvarianten im leeren "Landhaus Eyendorf"

Puls8 HDStaffel 6Folge 6vom 18.03.2014
Langweilige Schnitzelvarianten im leeren "Landhaus Eyendorf"

Langweilige Schnitzelvarianten im leeren "Landhaus Eyendorf"Jetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 6: Langweilige Schnitzelvarianten im leeren "Landhaus Eyendorf"

86 Min.Folge vom 18.03.2014Ab 6

In Eyendorf betreiben Oliver und Conny Lahn das "Landhaus Eyendorf". Der Name ist allerdings alles andere als Programm: Statt regionalen Produkten und Köstlichkeiten gibt es vor allem die typischen Schnitzelvarianten. Die Gaststube ist jeden Tag leer und das Ehepaar quälen Geldsorgen und die absolute Existenzangst. Frank Rosin ist ihre letzte Hoffnung vor der endgültigen Pleite.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Puls8 HD
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Alle 19 Staffeln und Folgen