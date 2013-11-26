Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Die "Blattlaus" in der Kleingartenanlage hat zu kämpfen

Puls8 HDStaffel 6Folge 1vom 26.11.2013
Folge 1: Die "Blattlaus" in der Kleingartenanlage hat zu kämpfen

87 Min.Folge vom 26.11.2013Ab 6

Seit vielen Jahrzehnten ist die "Blattlaus" das Herzstück einer urigen Kleingartenanlage im Osten Berlins. Doch seit Klaus das Gartenlokal vor drei Jahren übernommen hat, manövriert er sich mit seiner Gastronomie Schritt für Schritt in Richtung Abgrund. Die wenigen Gäste decken weder die laufenden Kosten, noch die hohe Pacht. Kann Sternekoch Frank Rosin die "Blattlaus" retten?

