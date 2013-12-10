Das Bistro "Papala Pub" droht, eine Familie zu zerreißen!Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 3: Das Bistro "Papala Pub" droht, eine Familie zu zerreißen!
86 Min.Folge vom 10.12.2013Ab 6
Axel aus Cuxhaven eröffnete Anfang des Jahres das Bistro "Papala Pub". Er investierte nicht nur seine kompletten Ersparnisse, sondern bat auch seine Kinder sich finanziell zu beteiligen. Doch es kamen keine Gäste, Axel steht finanziell vor dem Ruin und seine Familie droht zu zerbrechen. Kann Frank Rosin dem verzweifelten Gastronom helfen?
