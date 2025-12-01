Sabrina ... total verhext!
Folge 10: Der Weg ist das Ziel
21 Min.Ab 6
Um Harvey zu imponieren, versucht sich Sabrina im Sport. Doch Sport ist offensichtlich einfach nicht ihre Sache. Als Mr. Pool einen Kung-Fu-Kurs zusammenstellt, sind Harvey und Sabrina auch mit von der Partie. Sabrina benutzt ihre Zauberkraft und setzt alle in Erstaunen. Mr. Pool hält sie für ein absolutes Naturtalent und bittet ihre Tanten um Erlaubnis, Sabrina zum Wettkampf in Boston anmelden zu dürfen. Zelda und Hilda legen Sabrina nahe, eine richtige Entscheidung zu treffen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick