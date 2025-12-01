Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Auch Hexen haben's schwer

Paramount GlobalStaffel 1Folge 18
Auch Hexen haben's schwer

Auch Hexen haben's schwerJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 18: Auch Hexen haben's schwer

21 Min.

Sabrina und Jenny rufen ein "Großeltern-Adoptions-Programm" ins Leben. Leider zeigen die Mitschüler nur wenig Interesse: Nur Harvey und sie beide haben jemanden adoptiert. Sabrina hat sich Nana ausgesucht, und ihr wird schnell klar, dass Nana nicht ganz richtig im Kopf ist: Nana hat ein Album mit männlichen Filmstars und behauptet, mit allen befreundet zu sein. Mit einem Trick kurbelt Sabrina das Programm an.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen