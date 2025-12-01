Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Paramount GlobalStaffel 1Folge 4
Folge 4: Magie liegt in der Luft

21 Min.

Sabrina hat eine Wette mit Salem laufen: Sie muss drei gute Taten an einem Schultag vollbringen. Sabrina wird von Salem, Hilda und Zelda gewarnt, sich nicht in das Leben der Sterblichen einzumischen. Sabrina hört nicht. Sie verhilft Jenny zur Wahl der Jahrgangssprecherin. Mr. Pool wird zum Alchimisten: Er macht aus Blei Gold! Und Harvey verhilft sie zum heiß begehrten Einsatz beim Footballspiel. Aber so richtig glücklich wird keiner ...

