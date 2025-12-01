Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 1Folge 8
Folge 8: Ein wahres Wunder

21 Min.

Sabrina will sich bei Harvey interessant machen und nimmt einen Job als Assistentin eines Hobbyzauberers an. Der Zauberer ist Joel, der wiederum Sabrina sehr bewundert. Bei seinem ersten großen Auftritt versagt er jedoch kläglich. Um die Vorstellung noch zu retten, lässt Sabrina kurzerhand Joel verschwinden. Nun denkt dieser, er könne wirklich zaubern! Fortan genießt er es, sich im Umkleideraum zu verstecken - ganz abgesehen davon, dass Mr. Pool jetzt ziemlich verwirrt ist ...

Paramount Global
