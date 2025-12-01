Sabrina ... total verhext!
Folge 16: Dr. Cyclop
21 Min.
Sabrina fährt mit ihren Tanten zum Ski-Urlaub auf den Mars. Harvey bleibt traurig zurück. Er wartet auf den versprochenen Anruf von Sabrina. Auch Salem bleibt zu Hause, er aber feiert eine Riesen-Party. Sabrina langweilt sich tödlich - bis ihre Tanten ihr einen Skilehrer besorgen. Er heißt Doug und sieht umwerfend aus. Prompt gefällt Sabrina der Skisport und vergisst dabei total, ihren Freund Harvey anzurufen.
