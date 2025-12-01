Sabrina ... total verhext!
Folge 22: Auch Hexen machen Fehler
22 Min.
Entgegen dem Verbot ihrer Tante Zelda, kauft Sabrina einem Vertreter für Hexenbedarf eine Kristallkugel ab. Die Kugel sagt ihr eine "Eins minus" in ihrer Schulaufgabe voraus. Als es eine Drei wird, darf sie zur Strafe nicht zum Konzert der "Smashing Pumpkins". Sabrina setzt sich über das Verbot hinweg und wird von der Hexenpolizei nach Hause gebracht. Zelda und Hilda reden ihr ins Gewissen. Sabrina sieht ihren Fehler ein - und das tut ihrem Selbstbewusstsein gar nicht gut.
