Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Hexenjagd

Paramount GlobalStaffel 1Folge 23
Hexenjagd

HexenjagdJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 23: Hexenjagd

21 Min.

Sabrinas Klasse unternimmt einen Ausflug nach Salem, wo im 17. Jahrhundert die berüchtigten Hexenprozesse stattgefunden haben. Um den Zeitgeist besser verstehen zu können, schlüpfen sie in historische Gewänder. Jeder Schüler spielt eine Rolle: Stadtbewohner oder Hexe. Und schon bald passiert dasselbe wie im 17. Jahrhundert: Es kommt zu Hexenprozessen. Sabrina will nach Hause, doch ihre Tanten Zelda und Hilda bestehen darauf, dass sie in Salem bleibt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen