Sabrina ... total verhext!
Folge 13: Dünn, dünner, am dümmsten
21 Min.
Sabrina will die Königin des Schneeflockenballs werden. Sie kauft sich im anderen Reich ein traumhaftes Kleid - welches aber leider eine Nummer zu klein ist. Sabrina beschließt daher, eine Diät zu machen. Als die Diät nicht zu fruchten scheint, beschließt sie, den "Fett-Weg-Shake" aus dem anderen Reich zu trinken. Der Shake erweist sich als äußerst wirkungsvoll. Kurz darauf wird Sabrina aber nicht nur dünner und dünner, sondern auch unsichtbar ...
